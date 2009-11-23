Эксперт: покупателей акций на этой неделе не будет

Покупатели по-прежнему будут отсутствовать на отечественном фондовом рынкке на этой неделе.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, отсутствие позитивных новостей и негатив на глобальных рынках по-прежнему являются главным фактором понижения индексов. Объем торгов для ПФТС и Украинской биржи на прошедшей неделе суммарно составил порядка 45 млн. грн.

Как отмечают аналитики, прошлая неделя закончилась понижением для отечественных фондовых индексов. В частности, в пятницу, 20 ноября, все акции индексной корзины УБ торговались с понижением. Значительнее остальных потеряли компании металлургического сектора: Алчевский меткомбинат, Енакиевский метзавод, «Азовсталь». Индекс ПФТС также торговался в красной зоне.

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http://economics.unian.net/rus/detail/26990