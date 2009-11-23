«Родовид Банк» монетизировал ОВГЗ на 1 млрд. грн.

«Родовид Банк» монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. грн. из ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн., направленных в капитал банка в рамках докапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА.

«Из ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн. мы монетизировали 1 млрд. грн. Эти средства находятся на счетах «Родовид Банка» в Национальном банке Украины. Также мы начинаем отбор активов, которые нам компенсируют разницу между докапитализацией (на 5,6 млрд. грн. – УНИАН) и суммой пассивов, переведенных из «Укрпромбанка» (около 6,9 млрд. грн. – УНИАН) в «Родовид Банк», – сказал С.ЩЕРБИНА.

Он сообщил, что аудит активов «Укрпромбанка», который «Родовид Банка» за свои средства намерен проводить вместе с компанией Ernst & Young, пока не начался.

«Процесс не начался, потому что мы пока не получили список активов, которые бы мы могли в принципе рассматривать», – сообщил С.ЩЕРБИНА. По его словам, такой список может быть предоставлен «Укрпромбанком» уже сегодня до конца дня.

Что касается выплат средств по вкладам клиентов «Укрпромбанка», то, по словам С.ЩЕРБИНЫ, они проходят в нормальном режиме. «Выплаты проходят нормально, согласно графику, в соответствии с электронной очередью клиентов «Укрпромбанка», которые зарегистрировались на прошлой неделе, – сообщил он. – На данное время около 6 млн. грн. было снято со счетов, а перезаключено договоров на сумму около 450 млн. грн.». Всего, по его информации, в электронной очереди зарегистрировалось около 50 тысяч клиентов «Укрпромбанка».

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка». Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Министерство финансов выкупит акции путем обмена их на облигации внутреннего государственного займа.

8 октября т.г. Кабмин принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября т.г. на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.