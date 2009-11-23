Фондовый рынок Польши вырос на 2,7%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на торгах в понедельник поднялся на 2,73% – до 2,411,70 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, общий индекс рынка WIG вырос на 2,08%, sWIG80 – на 1,1%, mWIG40 – на 0,95%.

Объем торгов составил около 430 млн. долл. по текущему курсу 2,7 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, WIG20 после установления рекордного в текущем году роста в прошлый понедельник на уровне 2,429 пункта закончил неделю на минусе на уровне 2,348 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. Последний раз WIG20 достиг пикового значения с начала текущего года 23 октября, поднявшись до уровня 2,412 тыс. пунктов, после чего начал падать.

К 3 ноября индекс упал до 2,193 тыс. пунктов, после чего опять начал расти.

Самое низкое значение WIG20 в 2009 году было зафиксировано в феврале на уровне около 1,300 тыс. пунктов.