Эксперт: темпы восстановления экономики не радуют инвесторов

Темпы восстановления мировой экономики пока не соответствуют ожиданиям инвесторов, и макростатистика все чаще начинает разочаровывать их. Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Кроме того, по его словам, подобные настроения выражаются в укреплении американской валюты на мировых рынках, произошедшее в конце прошлой недели. Здесь следует отметить выступление главы ЕЦБ Жана‐Клода ТРИШЕ в пятницу во Франкфурте, который заявил о намерении постепенно изымать излишние объемы ликвидности с рынков, чтобы не допустить роста инфляции, подчеркнул аналитик. По мнению главы ЕЦБ, экономика не нуждается в таком объеме стимулов, которые были предоставлены ей ранее, сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Как отметил аналитик, в следующую пятницу начинается сезон предновогодних распродаж в США, в связи с чем ожидается резкое оживление розничных продаж. Если их рост оправдает ожидания, то фондовые площадки наверняка покажут подъем, прогнозирует он.

Аналитик не рекомендует в краткосрочной и среднесрочной перспективе покупать украинские акции по текущим ценам, пока не будет пройден уровень 1600‐1610 пунктов по индексу Украинской биржи. В случае дальнейшего падения рынка ожидаемый уровень поддержки - 1420 пунктов по УБ, считает С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Отечественный фондовый рынок на этой неделе, вероятно, все же продолжит снижение, полагает он.