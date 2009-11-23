Эксперт: повышение доходности евробондов маловероятно

Рынки уже отыграли негативные новости, и дальнейшее повышение доходностей украинских евробондов маловероятно.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном для УНИАН аналитиком инвестиционной группы "Сократ" Максимом ШТЕПОЙ.

По его мнению, на этой неделе серьезных изменений на рынке отечественных еврооблигаций не будет.

Как отметил аналитик, на прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов по украинским суверенным еврооблигациям подскочили на 86 базисных пунктов – с 1436,64 до 1522,66 пункта. Таким образом рынки отыгрывали негативные новости относительно понижения суверенного рейтинга Украины рейтинговым агентством Fitch и реструктуризацию долгов «Укрзализныци» – крупного квази-государственного заемщика.

В обзоре говорится, что торги в сегменте суверенных евробондов на прошлой неделе состоялись при достаточно высокой активности. Суверенный выпуск «Украина-2011» показал рост доходности с 15,0% до 17,1%, в то время как более длинный суверенный выпуск с погашением в 2013 году показал рост доходности на 0,5% - с 13,9% до 14,4%. Аналогичная ситуация наблюдалась и при торгах квази-суверенными евробондами – высокая активность и повышение доходностей бумаг. Так, доходность выпуска «Укрэксимбанк-2011» подскочила на 1,7% - с 17,0% до 18,7%, еврооблигации другого квази-государственного заемщика, НАК «Нафтогаз», с погашением в 14 году, также показали рост доходности – с 15,5% до 16,9%.

По словам аналитика, на прошедшей неделе в кластере бумаг банков с западными материнским структурами торги прошли при средней рыночной активности. Как мы и ожидали, инвесторы пересмотрели риски по корпоративным бумагам вслед за суверенными. В результате доходность по выпуску «Укрсиббанк-2010» подскочила на 1,5% с 11,3% до 12,8%, бумаги «Укрсоцбанка» с погашением в 2010 году также показали рост с 15,5% до 18,2%.

Как отмечается в обзоре, в сегменте наиболее доходных (и наиболее рисковых) бумаг торговая активность за тот же период находилась практически на нулевом уровне. Евробонды банка «Финансы и Кредит» с погашением в 2010 году сохранили свою цену и доходность, цена бумаг «ПУМБ-2010» также осталась на прежнем уровне.