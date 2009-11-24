Эксперт: Причины для роста фондового рынка отсутствуют

Сегодня на отечественном фондовом рынке отсутствуют причины для роста.

Такое мнение высказал в комментарии агнтству УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его прогнозам, динамика на открытии украинских бирж 24 ноября, вероятно, окажется слабонегативной. При этом снижение может усилиться в случае публикации негативной статистики в США (ожидается пересмотр в сторону понижения предварительной оценки темпов роста ВВП в третьем квартале), подчеркнул брокер.

Пока же, отметил брокер, внешний фон для начала торгов на украинском рынке акций во вторник является нейтральным. Рынки акций Европы закрылись 23 ноября значительным ростом. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 104,09 пункта (+1,98%) - до 5355,50 пункта, немецкий DAX - на 138,33 пункта (+2,44%) - до 5801,48 пункта, французский CAC 40 - на 83,81 пункта (+2,25%) - до 3813,17 пункта, швейцарский индекс SMI - на 132,78 пункта (+2,12%) - до 6410,24 пункта, амстердамский AEX - на 7,01 пункта (+2,26%) - до 317,04 пункта, общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов поднялся на 2,1% и составил 1023,49 пункта.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что фондовые торги в США 23 ноября закрылись повышением ведущих индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 132,79 пункта (+1,29%) - до 10450,95 пункта, NASDAQ - на 29,97 пункта (+1,4%) - до 2176,01 пункта, S&P - на 14,86 пункта (+1,36%) - до 1106,24 пункта. Фьючерсы на американские индексы 24 ноября на 8:30 по киевскому времени торговались с понижением: S&P 500 - на 0,24%, NASDAQ - на 0,34%.

Брокер напомнил, что по итогам торговой сессии 23 ноября российский индекс ММВБ вырос на 1,57%, до 1355,05 пункта, индекс РТС - на 2,11%, до 1436,44 пункта. Фондовые торги в Азии 24 ноября проходят негативно. На 8:30 по киевскому времени Straits Times снизился на 0,21%, Hang Seng - на 0,21%, Nikkei - на 0,84%.

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, сегодня ожидается публикация следующих важных данных: промышленные заказы в Германии, отчет Банка Англии по инфляции, прирост ВВП США - уточненные данные за 3-й квартал т.г.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов повысился на 0,53% – до 628 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,37% – до 1564,71 пункта. Общий объем торгов составил 26,6 млн. грн.