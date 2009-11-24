Объем торгов акциями предприятий АРК в ПФТС снизился на 80,5%

За 10 месяцев 2009 г. в Первой Фондовой Торговой Системе проведено операций с акциями крымских предприятий на сумму 21,5 млн. грн, что составило 0,7% от всего объема торгов акциями.

Как сообщили УНИАН в Министерства экономики АРК, объем торгов с акциями крымских предприятий за указанный период снизился на 88,5 млн. грн. или на 80,5%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Отмечается, что в октябре 2009 г. проведены операции с акциями крымских предприятий на сумму на сумму 0,6 млн. грн, что составило 0,3% от всего объема торгов акциями. В частности, проведены операции с акциями ОАО "Симферопольский завод авторулей" на сумму 0,06 млн. грн, ОАО «Судостроительный завод «Залив» на сумму 0,3 млн. грн, ОАО «Крымэнерго» на сумму 0,2 млн. грн, ОАО «Севастопольэнерго» на сумму 0,04 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 г. в ПФТС проведено операций с акциями крымских предприятий на сумму 20,8 млн. грн, что составило 0,7% от всего объема торгов акциями. В сравнении с аналогичным периодом 2008 года, объем торгов снизился на 86,3 млн. грн. или на 80,6%.

Торги корпоративными облигациями уменьшились на 94,7%

За 10 месяцев 2009 года объем торгов с представленными в ПФТС корпоративными облигациями крымских предприятий составил 30,3 млн. грн., или 1,1% от всего объема торгов корпоративными облигациями.

По данным Министерства экономики Автономной Республики Крым, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем торгов корпоративными облигациями крымских предприятий снизился на 535,5 млн. грн., или на 94,7%. При этом в октябре 2009 года в ПФТС не проводились операции с корпоративными облигациями крымских предприятий.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 года объем торгов с представленными в ПФТС корпоративными облигациями крымских предприятий составил 30,3 млн. грн., или 1,3% от всего объема торгов корпоративными облигациями. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем торгов снизился на 535,3 млн. грн., или на 94,7%.