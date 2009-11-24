Фьючерсы на американские фондовые индексы замедлили рост

Увеличение фьючерсов на американские фондовые индексы приостановилось на торгах во вторник на фоне негативных данных о расходах на личное потребление в США в третьем квартале, сообщает Bloomberg.

На торгах во вторник фьючерс на индекс Standard&Poor`s 500 подрос на 0,1% - до 1105,3 пункта, после увеличения на 0,3% ранее в ходе торгов. Фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,1% и достиг 10427 пунктов.

Акции компаний увеличились в цене по итогам закрытия торгов в понедельник, что положило конец трехдневному снижению индекса S&P 500, на фоне большего, чем ожидали аналитики, увеличения продаж недвижимости и спекуляциях на тему сохранения Федеральной резервной системой базовой ставки на рекордно низком уровне.

Скорректированный рост ВВП США в третьем квартале составил 2,8% и оказался ниже предварительной оценки в 3,5%, опубликованной в конце октября, чему способствовали пересмотр в большую сторону объемов импорта и в меньшую - расходов на личное потребление.