Эксперт: В понедельник активность на рынке евробондов была низкой

В понедельник, 23 ноября, активность на украинском рынке еврооблигаций была низкой.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, такая незначительная активность связана с недавней коррекцией по данным бумагам.

Как отмечается в обзоре, вчера пользовались спросом суверенные бумаги, однако изменения цен на них не произошло.

По информации аналитиков, корпоративные облигации в понедельник почти не торговались. Однако, сообщают они, продавались бумаги "Мироновского хлебопродукта" и “Азовстали”, но цены также остались на прежнем уровне. Некоторым спросом пользовались облигации “Укрсоцбанка” и “Нафтогаза”, но и на них цены остались неизменными, отметили аналитики.