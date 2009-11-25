Инвесторы все больше интересуются развивающимися рынками

Инвесторы проявляют все большую заинтересованность в развивающихся рынках, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, рост цен и индексов на фондовых биржах, обусловленный ростом торговой активности и объема торгов, свидетельствует о более высокой заинтересованности инвесторов, и поэтому является более стабильным, чем рост, который не сопровождается увеличением объема торгов.

Глава департамента исследований Erste Group Фриц МОСТБЕК подчеркивает, что многие развитые рынки (США, Великобритания, Германия) в исследовании группы заняли наихудшие позиции. “Это совсем не удивительно, поскольку данный факт свидетельствует об ограниченных перспективах этих рынков – инвесторов рост привлекает больше, чем краткосрочное возобновление стагнирующих рынков”, - считает он.

“Наш анализ подтверждает, что данные изменения являются не краткосрочным трендом, а долгосрочным развитием. Поэтому мы советуем инвесторам направлять свой капитал в развивающиеся рынки”, - делает выводы Ф.МОСТБЕК.