Уровень итереса инвесторов к развитым рынкам низкий

Уровень заинтересованности инвесторов в развитых рынках, особенно в США, Великобритании и Германии, сегодня ниже среднего, о чем свидетельствует анализ общего объема торгов на биржах этих стран.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Аналитики объясняют это значительным снижением потенциала роста, который в ближайшие годы будет низким, особенно в англо-американском регионе. По их словам, у большинства развивающихся рынков рост индексов, который превышал средний уровень, был поддержан увеличением объема торгов. Поэтому тенденции роста большинства развивающихся рынков будут более долгосрочными, чем развитых, прогнозируют аналитики.

Как считает стратег по международным фондовым рынкам Erste Group Ганс ЭНГЕЛЬ, «данный тренд не краткосрочное явление, а тенденция, которая, вероятно, будет сохраняться на протяжении следующих лет». По его мнению, инвесторы осознали, что развивающиеся рынки предлагают лучшие возможности для роста, поэтому они увеличили свою активность на фондовых биржах, которые были созданы или стали значимыми лишь несколько лет назад, подчеркивает Г.ЭНГЕЛЬ.