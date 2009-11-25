Эксперт: игроки не хотят входить в рынок акций на текущих уровнях

Многие игроки на мировых фондовых биржах не хотят входить в рынок акций на текущих уровнях из-за опасений, что сезон новогодних продаж будет слабым и разочарует как инвесторов, так и ритейлеров.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Однако, подчеркнул он, если это не оправдается, возможные новогодние продажи послужат катализатором очередного ралли на фондовом рынке, которое может вывести индекс S&P 500 в диапазон 1150-1170.

Он отметил, что мировые фондовые рынки закрылись во вторник легким понижением котировок под влиянием разнонаправленной макростатистики из США. Пересмотренный показатель ВВП США за третий квартал снизился с 3,5% до 2,8%, что подтвердило ожидания экономистов, напомнил стратег. Вместе с данными по ВВП вышли данные по потребительским затратам в США за третий квартал 2009 года, показавшие рост на 2,9%, в то время как рынок ожидал прироста на 3,2%, добавил он.

По словам К.ЛИТВИНА, пересмотр ВВП в сторону понижения и рост потребительских расходов меньшими, чем ожидалось, темпами, вызвал вчера волну распродаж на открытии американских торгов. Однако через полчаса после открытия торгов вышла статистика по потребительскому оптимизму в США за ноябрь, сообщил стратег. По его мнению, данные стали приятным сюрпризом для рынка: индекс потребительских настроений, рассчитываемый Conference Board, вырос до 49,5 пункта, превысив рыночные ожидания ухудшения этого показателя до 47,3 пункта. Помимо этого, отметил К.ЛИТВИН, в сторону улучшения были пересмотрены октябрьские данные - с 47,7 пункта до 48,3 пункта. Эти цифры указывают как минимум на стабилизацию потребительского оптимизма, что очень важно для рынка в преддверии новогодних продаж, считает стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов снизился на 0,61% – до 624,20 пункта. Общий объем торгов составил 150,9 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,59% – до 1539,90 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. грн.