Эксперты: большинство фондовых рынков стабильны

16:48, 25 ноября 2009
Фондовый рынок
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В настоящее время

Нынешние тенденции подтверждают тот факт, что большинство международных фондовых рынков на данный момент относительно стабильны, и в прогнозируемом будущем данная ситуация сохранится.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Аналитики считают, что временные колебания, в частности те, которые наблюдались в конце октября этого года, существенно не повлияют на общую ситуацию. По их прогнозам, ближайшие месяцы будут преимущественно благоприятными для инвестиций в отдельные фондовые рынки. Поскольку около половины площадок развивающихся стран демонстрируют снижение уровня нестабильности в среднесрочном периоде, аналитики ожидают их возобновления в ближайшем будущем.

Как подчеркнул глава департамента исследований Erste Group Фриц МОСТБЕК, «долгосрочные тренды столь очевидны, что важно систематически пользоваться ими и учитывать более высокий потенциал большинства развивающихся рынков, а также некоторых интересных развитых рынков, например Австрии, Канады, Австралии и других, при разработке инвестиционных стратегий». Более высокие темпы роста фондовых рынков, которые превышают средний уровень роста развитых стран, не обязательно предусматривают более высокую нестабильность, считает Ф.МОСТБЕК. 

 

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