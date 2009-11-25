Erste Group: потоки капитала направлены в развивающиеся рынки

Объемы инвестиций в акции свидетельствуют о направлении потоков капитала в развивающиеся рынки.

Такой вывод содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Аналитики Erste Group проанализировали OBV (on-balance volume - индикатор, который показывает объем инвестиций в акции) для того, чтобы определить, наблюдается ли на определенных рынках повышение спроса или рост предложений. Данные параметры могут быть получены после изучения объемов потоков (аккумулирование и размещение).

«Анализ индикатора OBV показывает, что инвесторы направляли свой капитал преимущественно в развивающиеся рынки. Фондовые индексы развивающихся европейских рынков в этом отношении демонстрируют довольно положительные тенденции (Украина, Венгрия, Россия, Румыния, Польша). Показатели Австрии также превышают средний уровень в группе развитых стран. Тогда как слабость индексов DAX и Eurostoxx, а также американских индексов снова стала очевидной», - подчеркивает стратег по международным фондовым рынкам в Erste Group Ганс ЭНГЕЛЬ.