Сегодня на рынке акций царили смешанные настроения

Сегодня на украинском фондовом рынке царили смешанные настроения.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал брокер торгового отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

С одной стороны, отметил он, на отечественных площадках позитив преобладал, что было использовано как повод к продолжению роста. Но с другой стороны, повышательная динамика все же тормозилась – участники рынка предпочитали фиксировать прибыль, несмотря на благоприятный внешний фон, сообщил брокер.

Как считает Е.ПШЕНИЧКИН, “неверие в возможность роста, вероятно, продиктовано тем, что предыдущие достижения основывались по большей части на улучшении ситуации в мировой экономике, чему способствовали антикризисные меры правительств ведущих мировых держав”. Сейчас же все чаще приходится слышать разговоры о том, что пора постепенно отходить от государственной поддержки и сворачивать программы госпомощи, подчеркнул брокер. По его мнению, на этом фоне самой эффективной стратегией в краткосрочной перспективе становится стратегия выхода в наличность.

Как отметил брокер, сильные позиции на украинских фондовых биржах сегодня заняли предприятия металлургического сектора – “Азовсталь”, Енакиевский МЗ, Алчевский МК. На фоне общего снижения эти предприятия продемонстрировали рост до 1%, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН. Лучше рынка сегодня также выглядели акции “Мотор Сичи”, Сумского НПО им. Фрунзе, “Лугансктепловоза”, Стахановского ВСЗ, отметил брокер. Давили на рынок в течение дня в основном эмитенты электроэнергетики, нефтехимии и банковского сегмента, добавил он.

По прогнозам Е.ПШЕНИЧКИНА, завтра, в отсутствие основного ориентира, торги на отечественном рынке могут проходить в рамках бокового тренда. Он объяснил, что американские площадки будут закрыты в связи с празнованием Дня Благодарения. Российские площадки обещают позитивное открытие на фоне растущих цен на нефть и укрепления рубля относительно доллара, считает брокер. В течения дня на ход торгов повлияют данные из Европы, в частности, розничные продажи в Великобритании, а также потребительская инфляция в Германии, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,04% – до 617,68 пункта. Общий объем торгов составил 30,8 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,18% – до 1537,20 пункта. Общий объем торгов составил 17,5 млн. грн.