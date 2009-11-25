На развивающихся рынках наблюдается стабильный рост

Фондовые рынки развивающихся государств демонстрируют на протяжении последних нескольких месяцев стабильную повышательную тенденцию, сообщает Reuters.

Так, за истекший период текущего года индекс MSCI развивающихся рынков вырос на 71%. Рост развитых рынков составил всего 30,6%. При этом в лидерах роста были китайские, бразильские и российские рынки акций. Инвесторы добавляют, что высокие цены на сырье будут и дальше толкать эти рынки вверх.

Между тем инвестиции в развитые рынки продолжат сокращаться из-за высокого уровня безработицы и растущего госдолга большинства крупных развитых государств. "Развивающиеся экономики могут похвастаться низким уровнем госдолга и достаточно хорошими макроэкономическими показателями. Думаю, в следующем году они будут лидерами роста", - отметил ведущий инвестиционный менеджер HSBC.

В свою очередь аналитики Morgan Stanley полагают, что сейчас стоит вкладывать деньги в акции ритейловых и финансовых компаний развивающихся государств.