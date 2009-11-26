Эксперт: решение Moody's поддержит украинские еврооблигации

Вчерашнее решение международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service поддержит украинские суверенные и квази-суверенные еврооблигации, которые значительно просели в последние недели. Так аналитики инвестиционной группы "Сократ" прокомментировали УНИАН вчерашнее решение Moody`s, сохранившего суверенный рейтинг Украины на уровне B2 (прогноз негативный).

Аналитики также отметили, что решение Moody’s должно охладить волнение инвесторов относительно возможности суверенного дефолта. В этой связи в "Сократе" напомнили, что украинские кредитно-дефолтные свопы торгуются на уровне 1497 б.п., подскочив за последний месяц на 28,5%.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Moody`s распространило информацию о том, что просрочка выплаты основного долга «Укрзализныци» по организованному Barclays Capital синдицированному кредиту не повлияет на суверенные рейтинги Украины, так как в данном случае отсутствуют государственные гарантии и условия кросс-дефолта.