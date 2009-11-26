ПФТС рассмотрит привлечение ММВБ в качестве стратегического инвестора

Общее собрание акционеров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» 25 декабря этого года рассмотрит вопрос о привлечении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) в качестве стратегического инвестора. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, такое решение было принято советом Ассоциации ПФТС, чье заседание состоялось 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ПФТС со ссылкой на президента Ассоциации Ирину ЗАРЮ, консультации относительно возможности стратегического сотрудничества проводились с несколькими зарубежными биржами, в том числе, с Венской фондовой биржей, NASDAQ-OMX, ММВБ. «На сегодняшний день получена и рассмотрена советом официальная оферта от ММВБ”, - отметила она.

Совет Ассоциации также принял решение вынести на рассмотрение собрания акционеров и вопрос о порядке и условиях продажи акций членам Ассоциации. На рассмотрение собрания будет предложена схема приобретения акций ПФТС из принадлежащего Ассоциации пакета, по трем критериям: получение всеми членами долей пакета равными частями, получение долей пропорционально размеру платежей в Ассоциацию и биржу и опциона по результатам участия в торгах на протяжении года после проведения собраний.

На заседании совета ПФТС были также приняты решения относительно внесения изменений и дополнений в правила ОАО «Фондовая Биржа ПФТС», относительно возможности заключения соглашений при участии центрального контрагента, деятельности постоянных дисциплинарных комиссий и т.п.