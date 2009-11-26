Киев выплатил 10,3 млн. долларов процентного дохода
17:43, 26 ноября 2009Фондовый рынок
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По еврооблигациям 2007 года
Киевский городской совет выплатил 10,3 млн. долл. процентного дохода по своим еврооблигациям 2007 года. Об этом говорится в пресс-релизе банка "Хрещатик", переданном агентству УНИАН.
«25 ноября банк «Хрещатик», как ко-менеджер и платежный агент внешнего займа Киевского городского совета, своевременно и в полном объеме выплатил проценты по облигациям участия в кредите, выпущенным столичной властью в ноябре 2007 г. на общую сумму 250 млн. долл. под 8,25% годовых и сроком на 5 лет», - говорится в пресс-релизе.
Согласно предоставленной информации, доход по данному выпуску еврооблигаций выплачивается раз в полгода.
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