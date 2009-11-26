ФГИ планирует в декабре объявить приватизацию

Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре т.г. объявить приватизационный конкурс по продаже 60,860% пакета акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат», 74,620% ОАО «Росава», 39,647% ОАО «Киевский центральный универмаг» (ЦУМ).

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ помесячном пообъектном плане-графике приватизации в IV квартале 2009 года.

Фонд госимущества в декабре т.г. планирует также объявить конкурс по продаже 100% акций ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» (НАУ), 42,221% ОАО «Авиакомпания «Константа», 26,310% ОАО «Страховая компания «Астарта».

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует также в декабре т.г. выставить на повторную продажу возвращенный в госсобственность 76%-ный пакет акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз".