Заявление Moody's может привести к коррекции на рынке еврооблигаций

Вчерашнее заявление международного рейтингового агентства Moody`s может стать отправной точкой для коррекции в украинском сегменте еврооблигаций.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, в данном случае можно ожидать роста котировок суверенных и квазисуверенных бумаг. При этом, по оценке С.ФУРСЫ, равновесный уровень доходности суверенных бумаг до завершения президентских выборов установится в пределах 11%-13%.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Moody`s распространило информацию о том, что просрочка выплаты основного долга «Укрзализныци» по организованному Barclays Capital синдицированному кредиту не повлияет на суверенные рейтинги Украины, так как в данном случае отсутствуют государственные гарантии и условия кросс-дефолта.