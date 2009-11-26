Эксперт: настроения участников фондового заметно ухудшились

Позитивные настроения участников украинского рынка акций в последнее время заметно ухудшились, уступив место намерениям зафиксировать полученную ранее прибыль.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал старший брокер инвестиционной компании «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Он считает, что к сегодняшнему открытию отечественного фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Накануне американские площадки закрылись небольшим повышением, напомнил брокер. А.РЕПИН отметил, что позитивная статистика из США с рынка труда, а также данные по доверию потребителей, способствовали подъему мировых фондовых площадок. Кроме того, добавил он, поддержку мировым фондовым рынкам оказал подъем цен на нефть и золото на фоне ослабления курса доллара к евро до минимальных отметок с начала года.

Тем не менее, сообщил брокер, основные фондовые рынки Азии продемонстрировали отрицательную динамику на фоне укрепления японской йены против американского доллара, а также информации о возможном дефолте эмирата Дубай, имеющий обязательства на 59 млрд. долларов перед более чем 70 кредиторами. Негативное открытие Европы также не способствовало росту цен на украинские акции, полагает он.

Как подчеркнул А.РЕПИН, “в результате отечественный рынок ценных бумаг оказался в полной власти медведей, которые за первый час торгов смогли опустить индекс Украинской биржи до отметки в 1511 пунктов”. По информации брокера, наиболее активно сегодня торговались акции металлургических компаний (Енакиевскогометзавода, “Азовстали”), а также “Укрнафты”. Существенное снижение было зафиксировано в бумагах Северного ГОКа (-17,11%), отметил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,00% - до 611,53 пункта. Общий объем торгов составил 247,5 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,89% - до 1508,19 пункта. Общий объем торгов составил 19,5 млн. грн.