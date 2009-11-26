Один из крупнейших инвестфондов ОАЭ оказался на грани банкротства

Один из крупнейших инвестиционных фондов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Dubai World оказался на грани банкротства, сообщает "Немецкая волна".

Общая сумма задолженностей данного фонда, осуществляющего ряд грандиозных проектов по строительству, в частности "Пальмового острова", составляет около 59 млрд. долл. Ожидается, что до декабря компания выплатит три с половиной миллиарда долларов из существующего долга.

При этом сообщении на финансовых рынках началась паника в связи с серьезными сомнениями относительно платежеспособности страны. Так, индекс Шанхайской биржи потерял по итогам торгов 3,6%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, британский индекс FTSE 100 по состоянию на 16:30 снизился на 1,96%, немецкий DAX потерял 1,9%.