Долг Dubai World в 60 млрд долл. обрушил фондовый рынок

Фондовый рынок. Невозможность крупнейшим мировым инвестфондом Dubai World (долг - 60 млрд. долл.) вовремя рассчитаться по долгам обрушила мировой фондовый рынок. Фондовые индексы упали на всех биржах мира.

Это событие может существенно снизить привлекательность рынка акций во всем мире. Уже давно ведутся дискуссии по поводу того, что рынок ценных бумаг развивающихся стран чрезмерно быстро растет, что может стать причиной нового кризиса.