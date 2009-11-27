Эксперт: обвал на рынках акций продолжается

Обвал на мировых рынках акций, из-за опасений о долговых обязательствах инвестиционного фонда Dubai World (ОАЭ), продолжается.

Так в комментарии агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на фондовом рынке стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он напомнил, что американские биржи в четверг были закрыты по поводу Дня Благодарения. Обычно глобальные рынки ведут себя спокойно в этот праздник, однако вчера фондовые и сырьевые рынки обвалились на проблемах с выплатой долгов Dubai World, подчеркнул стратег. Он отметил, что эти опасения вызвали активные распродажи на азиатских и европейских фондовых рынках, фьючерсов S&P 500 и нефти. Широкий европейский индекс DJ Stoxx 600 в четверг обвалился на 3,3%, закрывшись на отметке в 239 пунктов, сообщил он.

По информации К. ЛИТВИНА, в пятницу падение продолжилось, фьючерсы на индекс S&P 500 на данный момент находятся на уровне 1070 пунктов, что является очень неприятным сюрпризом для американских игроков, которые не имели возможности продать свои активы в четверг и, скорее всего, будут продавать их в пятницу. С технической стороны рынок отскочил от сопротивления в 1110 пунктов по индексу S&P 500 , отметил стратег.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на "Немецкая волну", один из крупнейших инвестиционных фондов Объединенных Арабских Эмиратов - Dubai World оказался на грани банкротства,

Общая сумма задолженностей данного фонда, осуществляющего ряд грандиозных проектов по строительству, в частности "Пальмового острова", составляет около 59 млрд. долл. Ожидается, что до декабря компания выплатит три с половиной миллиарда долларов из существующего долга.

Вчера при этом сообщении на финансовых рынках началась паника в связи с серьезными сомнениями относительно платежеспособности страны. Так, индекс Шанхайской биржи потерял по итогам торгов 3,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, британский индекс FTSE 100 по состоянию на 16:30 снизился на 1,96%, немецкий DAX потерял 1,9%.