Дубайский кризис продолжает валить фондовые рынки

На международных фондовых рынках продолжается паника из-за проблем с задолженностью крупнейших компаний эмирата Дубай – холдинга Dubai World и девелопера Nakheel.

Как сообщает Reuters, инвесторы отказались в пятницу от покупки рискованных активов и стали сбрасывать бумаги азиатских банков и строительных компаний, опасаясь, что кредитные проблемы Дубая могут привести к повторению с новой силой турбулентности, возникшей в разгар мирового экономического кризиса.

Новость шокировала рынки, постепенно приходившие в себя после краха рынка жилья в США и финансового кризиса, угрожавшего в прошлом году полностью парализовать глобальную финансовую систему.

«Опять началась паника», – сказал Френсис ЛЮН из Fulbright Securities.

Торги в Токио и Гонконге проходили на фоне опасений по поводу возможных рисков для кредиторов в связи с проблемами дубайских фирм.

«Истории, подобные дубайской, по всей видимости, будут появляться время от времени, приводя к выводу рисковых денег из активов, таких как сырье и акции», – отметил Такахико МУРАИ из Nozomi Securities.

Задолженность конгломерата Dubai World, одного из флагманов экономики эмирата, в августе т.г. составляла 59 млрд. долл. Это огромная часть общего долга Дубая, составляющего 80 млрд. долл.