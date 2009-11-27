Минфин 1 декабря проведет аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины во вторник, 1 декабря, проведет аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, к продаже будут предложены ОВГЗ со сроком обращения 161 день (1000 штук), 350 дней (1000 штук) и 1064 дня (1000 штук).

Срок погашения облигаций - 12 мая 2010 года, 17 ноября 2010 года и 31 октября 2012 года соответственно.

Также сообщается, что выплата дохода по бумагам сроком обращения 1064 дня осуществляется раз в полгода. Даты выплат дохода по облигациям со сроком обращения 161 и 350 дней не указываются. Также не предоставлена информация о доходности планируемых выпусков гособлигаций.

Кроме того, Минфин выставляет на продажу облигации со сроком обращения 1029 дней, средства от которых, в соответствии с постановлением Кабинета министров №840 от 29 июля 2009 года, полученные в результате 230-го в 2009 году размещения среднесрочных государственных облигаций, будут направлены в Стабилизационный фонд для выполнения Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Срок погашения этих облигаций - 26 сентября 2012 года. Выплата дохода по бумагам сроком обращения 1029 дней осуществляется раз в полгода.