ГКЦБФР зарегистрировала результаты размещения эмиссии «Оранты»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала отчет о размещении дополнительной эмиссии акций ОАО «Национальная акционерная страховая компания «Оранта» на 600,093 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Оранты» 30 октября утвердили результаты подписки на акции дополнительной эмиссии компании на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По итогам допэмиссии акций страховой компании структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. О.СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.