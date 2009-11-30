События вокруг Dubai World не способны развернуть рынки акций

События вокруг инвестиционного фонда Dubai World не способны глобально развернуть мировые рынки акций, однако заставит некоторых инвесторов задуматься о риске своих инвестиций.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что «для мировой финансовой системы даже общий долг эмирата Дубай в 90 млрд. долларов является мизером».

Тем не менее, отметил аналитик, новости из ОАЭ стали неприятной неожиданностью для финансового мира. «Многие инвесторы были не готовы к такому повороту событий, тем более сообщение об отсрочке выплат по долгам Dubai World пришло за несколько часов до начала празднования Аид ал-Адха, в который все учреждения в регионе закрываются более чем на неделю», - сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Но в целом, считает аналитик, «это не конец света для Дубая, в большей степени инвесторы опасаются того, что может начаться волна технических дефолтов и в других развивающихся странах». Центральный банк ОАЭ уже создал программу чрезвычайного вливания ликвидности в банковский сектор, чтобы успокоить инвесторов и помочь кредиторам Dubai World, отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. В частности, действующим в стране национальным и иностранным банкам предлагают дешевые кредиты, подчеркнул он.

Напомним, как сообщалось в зарубежных СМИ, один из крупнейших инвестиционных фондов Объединенных Арабских Эмиратов – Dubai World – оказался на грани банкротства.

Общая сумма задолженности данного фонда, осуществляющего ряд грандиозных проектов по строительству, в частности "Пальмового острова", составляет около 59 млрд. долл. Ожидается, что до декабря т.г. компания погасит 3,5 млрд. долл. из указанного долга.

Это сообщение 26 ноября вызвало панику на финансовых рынках, связанную с серьезными сомнениями относительно платежеспособности страны.