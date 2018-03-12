Фондовый рынок в осаде негатива...

Украинский фондовый рынок прошедшую неделю демонстрировал падение. Во многом это происходило на фоне дефолта инвестфонда Dubai World.

Это событие аналитики называют подъемом второй волны кризиса. Крупнейший государственный фонд эмирата Дубай – Dubai World оказался на грани финансового краха. Долг составляет порядка 60 млрд долл. Это известие обвалило все фондовые рынки мира. В центре кризиса оказался также принадлежащая Nakheel роскошная собственность - искусственный остров в форме пальмовой ветви в заливе Дубая. Расположенные на острове виллы были проданы многочисленным состоятельным лицам, в том числе голливудской актерской паре Анджелине Джоли и Брэду Питту. Там также имеют дома английские футболисты Дэвид Бэкхем и Майкл Оуэн.

На фоне событий к концу торговой недели индекс УБ потерял 2,23%, а индекс ПФТС – 2,07%, при этом объем торгов составил 43 млн. грн. Такой результат получен в значительной мере благодаря сделке по акциям KVBZ (Крюковский вагоностроительный завод) (-5.57%) на 6 млн. грн. Все ликвидные бумаги падали в цене, включая UNAF (Укрнафта) (-3.05%), продажи которой усилились после того, как собрание акционеров снова не состоялось, отмечают в компании Phoenix Capital.

Украинские бумаги на иностранных биржах торговались неактивно. Облигации Ferrexpo (+5.8%) были очень волатильны, хотя никаких значительных новостей не выходило. С другой стороны, бумаги JKX (-2.1%) падали на фоне низких цен на нефть.

В Phoenix Capital также отмечают, что к концу недели на украинском рынке еврооблигаций активность была очень низкой. Спроса на суверенные бумаги почти не было, в целом, цены остались на прежнем уровне. В корпоративном секторе больше всего сделок было заключено 27 ноября по бумагам Нафтогаза, при этом спреды существенно сузились, а цены снизились к закрытию торгов. Покупались бумаги УкрСиббанк 11, продавались облигации Приватбанка и Укрэксимбанка, однако цены не изменились.

В целом, позитивные настроения участников украинского рынка акций в последнее время заметно ухудшились, уступив место намерениям зафиксировать полученную ранее прибыль. И тому причиной могут служить и внешние факторы. Как подчеркивает старший брокер инвестиционной компании «Альтана Капитал» Алексей Репин, основные фондовые рынки Азии тоже продемонстрировали отрицательную динамику на фоне укрепления японской йены против американского доллара, а также информации о возможном дефолте эмирата Дубай. Негативное положение дел в Европе тоже не способствовало росту цен на украинские акции, полагает он

Между тем, по мнению аналитика инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислава Зеленецкого, события вокруг инвестиционного фонда Dubai World не способны глобально развернуть мировые рынки акций, однако это заставит некоторых инвесторов задуматься о риске своих инвестиций. Он подчеркнул, что «для мировой финансовой системы даже общий долг эмирата Дубай в 90 млрд. долларов является мизером».

Тем не менее, как отметил аналитик, новости из ОАЭ стали неприятной неожиданностью для финансового мира. «Многие инвесторы были не готовы к такому повороту событий, тем более сообщение об отсрочке выплат по долгам Dubai World пришло за несколько часов до начала празднования Аид ал-Адха, во время которого все учреждения в регионе закрываются более чем на неделю», - сказал С.Зеленецкий.

Но в целом, считает аналитик, «это не конец света для Дубая, в большей степени инвесторы опасаются того, что может начаться волна технических дефолтов и в других развивающихся странах». Центральный банк ОАЭ уже создал программу чрезвычайного вливания ликвидности в банковский сектор, чтобы успокоить инвесторов и помочь кредиторам Dubai World, отметил С.Зеленецкий. В частности, действующим в стране национальным и иностранным банкам предлагают дешевые кредиты.

Между тем, американский доллар в понедельник, 30 ноября, снизился к основным мировым валютам после того, как Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обещал поддержать банковскую систему страны, умерив тревогу инвесторов по поводу возможного дефолта Дубая.

Японская иена также ослабла после того, как представитель японского правительства сообщил о готовности властей предпринять меры для обуздания роста национальной валюты. Какие именно меры изберет японское правительство, остается неясным…

Еще один негатив для отечественного рынка - международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило негативный прогноз по банковской системе Украины.

Moody`s обеспокоено необходимостью увеличения капитализации украинских банков, а также их прибыльностью и ухудшением ликвидности из-за низкого уровня доверия вкладчиков. Moody`s прогнозирует отсутствие позитивных изменений в банковской системе страны в ближайшие 12-18 месяцев.

Рейтинговое агентство отмечает, что экономика Украины наиболее пострадала от кризиса. Спад ВВП страны в 2009 году ожидается на уровне около 12%. Это имеет прямые последствия для банков, так как в данных неблагоприятных макроэкономических условиях украинские заемщики испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.

Как подчеркивает агентство, «хотя украинская экономика и демонстрирует некоторые ранние признаки оживления, любое такое улучшение, вероятно, повлияет на банковскую систему с опозданием. Банки в настоящее время сокращают балансы, и Moody`s не ожидает роста украинской банковской системы до конца 2010 года».

Оксана Павловская (УНИАН)