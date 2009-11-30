Уолл-стрит снижается после открытия торгов

Уолл-стрит снижается в понедельник, несмотря на рост фючерсов на американские индексы перед открытием торгов и оптимистичные ожидания аналитиков от сезона предрождественских распродаж.

В фокусе внимания инвесторов будут акции потребительского сектора после проведенного среди потребителей опроса, который показал, что американцы потратили за праздничный уик-энд значительно меньше денег, чем ожидалось, что омрачило надежды на восстановление розничной торговли и экономики в начале 2010 года.

Однако онлайн-продажи, как ожидается, продемонстрируют рост в течение "кибер-понедельника". В этот день американцы возвращаются на работу после Дня благодарения и начинают покупать подарки на Рождество через интернет, чтобы скрыть их до поры от глаз близких.

Новости о кредитных проблемах Дубая продолжают влиять на настроения рынков.

"Любая информация из Дубая моментально привлекает внимание. Интересно, что эмират Абу-Даби выступил с заявлениями, но пока еще неясно, какими будут последующие действия", - сказал аналитик Jefferies & Co Артур Хоган.

К 17.35 МСК Dow Jones снизился на 0,25 процента до 10.284,61 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 0,25 процента до 1.088,77 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,39 процента до 2.130,03 пункта.

Как показала статистика, деловой климат в Нью-Йорке улучшился в ноябре. сообщает Рейтер.