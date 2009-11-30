«Сократ»: Доходность украинских евробондов снижаться не будет

Снижения доходности украинских долговых бумаг ожидать не приходится, так как переоценка западными инвесторами рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся рынки, после того как Dubai World попросила отсрочки выплат по долговым обязательствам, будет осуществлять давление на суверенную кривую.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА.

По его информации, торги в сегменте суверенных еврооблигаций на прошедшей неделе прошли при средней рыночной активности. Выпуск Украина-2011 понизил доходность с 17,9% до 17,5%, а более длинные суверенные еврооблигации с погашением в 2013 году показали падение доходности с 15,3% до 14,4%.

Аналитик добавил, что схожая ситуация наблюдалась и при торгах квази-суверенными евробондами – средняя рыночная активность и снижение доходности бумаг. Выпуск “Укрэксимбанк-2011” показал падение доходности с 19,7% до 19,4%. Еврооблигации другого квази-государственного заемщика - НАК “Нафтогаз Украины” - с погашением в 2014 году также показали падение доходности с 17,0% до 16,2%.

По словам аналитика, на прошедшей неделе в сегменте бумаг банков с западными материнскими структурами торги прошли при практически нулевой ликвидности. Бумаги “Укрсиббанк-2010” и Укрсоцбанк-2010” сохранили свои цены. Доходности по выпускам росли в связи с уменьшением дюрации, так, доходность по бумагам “Укрсиббанк-2010” выросла с 15,6% до 15,8%, по “Укрсоцбанк-2010” - с 26,2% до 27,5%.

М.ШТЕПА также сообщил, что в сегменте наиболее доходных бумаг торги прошли при средней ликвидности. Евробонды банка “Финансы и Кредит” с погашением в 2010 году показали рост доходности с 308,6% до 355,1%, бумаги “ПУМБ-2010” также повысили доходность – с 196,9% до 225,6%.