Эксперт: зимний сезон на фондовом рынке начался с позитива

Благоприятный внешний фон располагает к позитивному началу зимнего сезона на украинском фондовом рынке.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, отечественные индексы показали рост в первой половине сегодняшнего дня на фоне заметного улучшения внешней конъюнктуры и обнадеживающих сообщений об улучшении ситуации с фондом Dubai World. Позитивом для рынков стали новости о том, что Центробанк ОАЭ пообещал поддержать действующие в стране банки в случае банкротства Dubai World, что помогло разрядить накаленную обстановку вокруг данного вопроса, объяснила аналитик. С другой стороны, считает она, “несмотря на то, что проблемы с Dubai World кажутся ограниченными, опасность их распространения может вызывать определенные опасения у инвесторов, что скажется на их аппетите к рисковым инструментам”.

Кроме того, отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, поддержку рынкам оказала сильная статистика из Азии. В частности, активность в производственном секторе Китая выросла до самого высокого значения с апреля 2004 года - до 55,7 пункта с 55,4 в октябре, сообщила аналитик. Кроме того, добавила она, Центробанк Японии намерен увеличить программу выкупа облигаций. “Иными словами, борьба с кризисом путем предоставления финансовой системе неограниченных объемов ликвидности продолжается”, - подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО.

По словам аналитика, текущая неделя насыщена статистическими данными из США, соответственно, дальнейшая динамика на мировых фондовых площадках будет зависеть от характера этих данных. Сегодня вечером ожидается информация по Индексу деловой активности в США (ISM) за ноябрь (ожидается 55) и по расходам на строительство, отметила она.