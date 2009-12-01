Фондовые биржи Европы закрылись ростом на 3%

Основные фондовые биржи Европы закрылись во вторник ростом индексов в пределах 3% на фоне нормализации ситуации вокруг дубайского конгломерата Dubai World и позитивной статистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов во вторник британский индекс FTSE 100 вырос на 2,34% и поднялся до отметки 5312,17 пункта. Германский DAX прибавил 2,68%, достигнув 5776,61 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов вырос на 2,60% и достиг отметки в 3775,74 пункта.

"Появилось понимание того факта, что ситуация в Дубае не будет иметь большого значения, также инвесторов порадовала статистика из Европы, - заявил агентству Bloomberg управляющий фондами AAM Privatbank AG Даниэль Кнучель. - Рынок чувствителен к шокам, и нам необходимы хорошие статистические данные, чтобы рост продолжался".

Компания Dubai World начала переговоры с банками по реструктуризации своей задолженности в размере 26 миллиардов долларов. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян заявил во вторник, что экономика страны "здорова", несмотря на долговые проблемы одного из эмиратов страны - Дубая, возникшие в связи с техническим дефолтом государственной инвестиционной компании Dubai World. "Мы хотим успокоить каждого - сегодня наша страна сильнее и лучше, а наша экономика и общество - здоровы", - заявил президент ОАЭ.

Компания Dubai World на прошлой неделе попросила отсрочки по выплате задолженности сроком на шесть месяцев в связи с планируемой реструктуризацией, что вызвало обвал на ведущих торговых площадках мира. Согласно оценкам экспертов Standard & Poor`s, холдинг Dubai World в последующие три года должен выплатить приблизительно 50 миллиардов долларов, что составляет приблизительно 70% ВВП всего эмирата Дубай.