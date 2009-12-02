Парфененко: Кабмин не намерен форсировать процессы приватизации

Правительство не намерено форсировать процессы приватизации в условиях избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня после того, как правительство отказалось от инициативы внести изменения в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2009 году.

«Позиция правительства такова: до окончания президентских выборов ничего не форсировать», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Глава Фонда госимущества отметил, что правительство считает, что в условиях избирательной кампании внесение изменений в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2009 году, является политически нецелесообразным.

В то же время, по словам Д.ПАРФЕНЕНКО, сегодня на заседании правительства планировалось рассмотреть вопрос о включении или исключении из приватизационных процессов 50 предприятий. В то же время, исполняющий обязанности главы ФГИУ не уточнил, о каких предприятиях шла речь, отметив, что это были, преимущественно, мелкие объекты.