Фондовые биржи США открылись в зеленой зоне

Торги на фондовых биржах США открылись в четверг увеличением основных индексов на фоне неожиданного снижения числа заявок на получение пособия по безработице, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA вскоре после начала торгов вырос на 0,06% - до 10458,88 пункта, S&P 500 поднялся на 0,11% - до 1110,44 пункта. Индекс NASDAQ прибавил 0,22%, оказавшись на уровне 2189,82 пункта.