S&P понизило рейтинги дубайских компаний

Агентство Standard & Poor`s понизило до уровня "junk" (ниже "ВВВ-"), рейтинги 6 принадлежащих эмирату Дубаи компаний, в том числе и DP World, передает Associated Press.

Были понижены также рейтинги четырех банков Дубаи: Emirates Bank International PJSC, National Bank of Dubai, Mashreqbank и Dubai Islamic Bank.

Напомним, 26 ноября власти Дубаи попросили об отсрочке по выплатам кредитных обязательств инвестиционного фонда Dubai World по крайней мере на 6 месяцев, что вызвало панику на мировых рынках, сообщает k2kapital.