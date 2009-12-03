S&P понизило рейтинги дубайских компаний
18:20, 03 декабря 2009Фондовый рынок
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До "мусорного" уровня
Агентство Standard & Poor`s понизило до уровня "junk" (ниже "ВВВ-"), рейтинги 6 принадлежащих эмирату Дубаи компаний, в том числе и DP World, передает Associated Press.
Были понижены также рейтинги четырех банков Дубаи: Emirates Bank International PJSC, National Bank of Dubai, Mashreqbank и Dubai Islamic Bank.
Напомним, 26 ноября власти Дубаи попросили об отсрочке по выплатам кредитных обязательств инвестиционного фонда Dubai World по крайней мере на 6 месяцев, что вызвало панику на мировых рынках, сообщает k2kapital.
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