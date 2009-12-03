Эксперт: изменений на рынке акций не предвидится

Отечественный рынок акций до конца недели останется вблизи текущих уровней, с некоторыми колебаниями в ту или иную сторону.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, сегодня торги на украинских площадках открылись ростом котировок, несмотря на неоднозначное закрытие американской сессии накануне. Рынок получил поддержку в виде позитивной динамики фьючерсов на американские индексы и азиатских площадок, объяснил брокер. Он отметил, что после первых часов роста, когда индекс Украинской биржи смог прибавить более 1%, на рынке начались продажи, которые усилились после выхода макроэкономических данных по еврозоне, в результате чего рынок скомпенсировал большую часть утреннего роста.

Как сообщил брокер, на позициях лидеров сегодня были акции банковской отрасли, энергетический сектор и черная металлургия. По его словам, наибольший рост продемонстрировали бумаги “Мотор Сичи” (+3,85%), “ЛуАЗа” (+4%) и Шахтоуправления “Покровское” (+4,33%). Значительно хуже рынка выглядели бумаги “Интерпайп-Новомосковского трубного завода” и “Лугансктепловоза” – снижение на 5% и 8% соответственно, отметил брокер.

По мнению Е.ПШЕНИЧКИНА, некоторое влияние на динамику украинских индикаторов оказала неоднозначная статистика из США по рынку труда. С одной стороны, сообщил брокер, количество первичных заявок на получение пособий по безработице выросло меньше, чем ожидалось. Вместе с тем, другой показатель - количество безработных, уже получающих пособие, - продолжает расти, что не добавляет оптимизма рынку, добавил он.

Тем не менее, подчеркнул Е.ПШЕНИЧКИН, реакция игроков рынка была достаточно позитивной – индексы под завершение сессии значительно подросли и закрылись на максимумах дня и недели. По итогам сегодняшнего дня индекс Украинской биржи вырос на 1,84%, ПФТС – на 1,22%, отметил брокер.