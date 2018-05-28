В каком государстве будут работать украинские биржи?

Две биржи – здоровая конкуренция

Фондовая биржа ПФТС со времени своего основания (с 1998 года) функционировала практически при отсутствии серьезной конкуренции. Абсолютное большинство сделок по украинским ценным бумагам проходило на этой площадке. Такая ситуация в итоге привела к тому, что система торгов на ПФТС, не имея стимулов для развития, устарела в последнее время и технически, и морально. Постоянные сбои в системе, информационная закрытость биржи и т. п. вызывали многочисленные нарекания игроков, которые в следствие таких “мелких недостатков” (по выражению одного из руководителей ПФТС) теряли именно то, за чем и пришли на биржу – деньги.

Указанное положение вещей, естественно, не могло существовать долго. Столь актуальный вопрос требовал немедленного ответа. И ответ нашелся. 2009 год стал переломным для отечественного фондового рынка. Появился новый игрок - Украинская биржа (УБ), которая была учреждена еще в мае 2008 года российской фондовой биржей РТС (обратите внимание!) и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг. И не просто игрок, а вполне реальный претендент на лидерство в тоговле ценными бумагами. Одиночество ПФТС приказало долго жить…

Практическая деятельность новой площадки началась 26 марта 2009 года, со старта рынка заявок. Данная торговая система позволяет физлицам самостоятельно принимать участие в биржевых торгах, используя системы интернет-трейдинга (системы доступа к торгам через Интернет в режиме реального времени). 27 апреля Украинская биржа начала расчет и публикацию индекса украинских акций (UX).

Появление серьезного конкурента заставило биржу ПФТС в корне пересмотреть подходы к своей работе. Количественные изменения (две биржи вместо одной) моментально привели к качественным изменениям на отечественном рынке. Так, 28 апреля ПФТС также запустила новую торговую систему, предоставляющую услуги Интернет-трейдинга. По словам председателя Совета директоров Фондовой биржи ПФТС Ирины Зари, серверная часть торговой системы реализована на технологиях NASDAQ OMX, клиентская часть – с использованием решений российской группы ММВБ (снова внимание!).

Российские украинские биржи

По-видимому, главная (до недавнего времени) отечественная площадка оказалась неконкурентоспособной в непривычных для нее условиях и не смогла самостоятельно справиться с новыми задачами. Понадобилась "скорая помощь" со стороны. Общее собрание акционеров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» 24 декабря этого года рассмотрит вопрос о привлечении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) в качестве стратегического инвестора. Такое решение было принято советом Ассоциации ПФТС на заседании 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ПФТС со ссылкой на президента Ассоциации И.Зарю, консультации относительно возможности стратегического сотрудничества проводились с несколькими зарубежными биржами, в том числе с Венской фондовой биржей, NASDAQ-OMX, ММВБ. “На сегодняшний день получена и рассмотрена советом официальная оферта от ММВБ”, - отметила И.Заря.

Очень примечательный момент. Группа ММВБ – крупнейшая биржевая структура России. Среднедневной объем торгов на рынке акций в декабре 2008 году составил 790 млн. долларов. На бирже торгуется свыше 1374 выпусков финансовых инструментов.

В случае приобретения биржи ПФТС группой ММВБ будем иметь на отечественном фондовом рынке все тех же двух основных игроков – ПФТС и Украинскую биржу. Однако игроки те же, но “расклады” несколько иные. То есть в случае с УБ все ясно: среди учредителей биржи изначально значится российская РТС. Вопросов нет. Но в случае выхода на наш рынок еще одного игрока из соседней страны вопросы как раз и возникнут, потому что сложится очень характерная для нынешних времен ситуация.

Конечно, наличие здесь позитивных моментов бесспорно. Вливание дополнительного капитала, технологические инновации, расширение круга эмитентов и финансовых инструментов открывают новые перспективы для отечественного рынка. Это подтверждают (о чем говорилось выше) положительные изменения на нашем рынке после появления на нем Украинской биржи.

Тем не менее, РТС и ММВБ – две конкурирующие фондовые площадки России. И если ММВБ приобретет украинскую ПФТС, то нарисуется та же картина, что и у соседей. То есть основными игроками на отечественном рынке фактически станут (конечно, с определенными оговорками) именно две российские группы, ведь масштабы, скажем, ПФТС и ММВБ несоизмеримы.

"Учитывая то, что в планах россиян и создание на основе ПФТС товарных бирж, создание условий для свободной торговли в Украине российскими ценными бумагами, речь может пойти и о переливе украинского капитала в РФ", - полагает председатель Наблюдательного совета ГК "ТЕКТ" Вадим Гриб. По его прогнозам, если возникнет возможность покупать в Украине российские ценные бумаги, высока вероятность того, что украинский капитал потечет в Россию, ведь ликвидность российского рынка ценных бумаг значительно выше украинского. "Отток капитала, особенно в условиях экономического кризиса, - это, без сомнения, угроза национальной безопасности Украины", - подчеркивает В.Гриб.

Далеко не всех участников рынка устраивают ближайшие преспективы перераспредления акций фондовой биржи ПФТС (вследствие продажи ее россиянам). В частности, "Инициативная группа членов Ассоциации ПФТС", представляющая 13 компаний, инициировала проведение внеочередного собрания Ассоциации. Предложение провести собрание было обнародовано "путем поименного опроса всех членов Асоциации ПФТС". Соответствующий опросник был разослан руководителям компаний 1 декабря. Среди предложенных вопросов есть и вопрос о выборе стратегического инвестора ПФТС, а также о распределении акций биржи между ее членами.

Заметно, что 13 компаний, представляющих Инициативную группу (как заявлено, это более 20% Ассоциации ПФТС), не желают остаться "не у дел", что вполне закономерно. Участникам украинского рынка не хочется отдавать свои активы российскому конкуренту, который может получить почти все и сразу. Перераспределение акций после продажи ПФТС россиянам - вопрос очень важный. Кто, что и сколько получит в результате возможной сделки - не известно, учитывая информационную закрытость ПФТС. Но все же интересно, смогут ли отечественные игроки влиять на процессы, происходящие на рынке, или всем будет заправлять ММВБ после продажи ей контрольного пакета акций?

Руководство ПФТС в ответ на заявление Инициативной группы сообщило, что не получало от нее никаких предложений. Кроме того, отмечают в ПФТС, предложенное проведение внеочередного собрания Ассоциации ПФТС является нелегитимным. При этом руководство ПФТС расценивает все заявления Инициативной группы не более как попытку развязать очередной "корпоративный конфликт по-украински".

Широкая поступь российского капитала

Появление именно сейчас на украинском фондовом рынке российских игроков не случайно. В.Гриб прямо заявляет, что попытки продать крупнейшую украинскую национальную биржу ПФТС полугосударственной Московской межбанковской валютной бирже ММВБ угрожают национальным интересам Украины.

По мнению В.Гриба, возможная угроза национальной безопасности кроется в собственнике ММВБ, которым является государство - Российская Федерация. "Поскольку основной конкурент ПФТС (Украинская биржа - УНИАН) также частично имеет российский капитал (правда, частный), Россия как государство получает (все знают, как легко российская власть оказывает давление на частный капитал) серьезные рычаги влияния на украинский фондовой рынок, а значит, и на украинские предприятия", - считает В.Гриб.

Российский бизнес на данный момент весьма преуспел в деле скупки украинских акитивов, причем в разных секторах экономики. И только ли чисто денежные интересы приводят к нам российский капитал? Неужели политика здесь совершенно не при чем? Вспомним лишь самые примечательные случаи недавнего времени.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. 16 декабря руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман Жуковский заявил, что единственный выход из ситуации –национализировать ПИБ. «Для этого необходимо, чтобы Кабинет Министров Украины срочно принял решение о вхождении государства в капитал этого банка, а Министерство финансов на основании этого решения приобрело акции дополнительной эмиссии», - отметил Р.Жуковский. По его словам, международные финансовые структуры, такие как ЕБРР и Всемирный банк, готовы предоставить необходимое финансирование, в том числе для преобразования ПИБа в банк развития.

При этом Р.Жуковский заявил, что вместо решения проблем банка распространяются сообщения о том, что якобы владельцами Проминвестбанка заключено соглашение с российским “Внешторгбанком” о внесении необходимого финансирования. «Это - дежурная попытка затянуть процесс, поскольку единственным субъектом, уполномоченным на сегодняшний день заключать любые соглашения от имени банка, является временный администратор, назначенный Национальным банком», - подчеркнул руководитель экономического подразделения Секретариата Президента Украины.

Дальше события развивались следующим образом. В результате выкупа допэмиссии акций ПИБа его собственником становится (обратите внимание!) «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия). То есть из всех возможных вариантов спасения банка был выбран все тот же (неужели “единственно правильный”?) российский путь. И что особенно настораживает – “Внешэкономбанк” является государственной корпорацией. То есть в нашем случае собственником украинского банка, на счетах которого находятся средства многих отечественных предприятий, становится непосредственно государство, однако не Украина, как следовало ожидать, а снова Российская Федерация.

Следующий пример. 13 марта 2009 года в Украине открылся Международный расчетно-товарный центр, входящий в партнерскую сеть российского Антикризисного расчетно-товарного центра (АРТЦ), специализирующегося на товарообменных операциях. Организатором Центра является небезызвестный Герман Стерлигов, который еще в далеком 1990 году основал товарно-сырьевую биржу “Алиса”. Обратите внимание: в рамках системы АРТЦ возможна покупка задолженности предприятий. И покупатель может в любой момент предъявить право на собственность. Так может, главной целью АРТЦ является именно скупка украинских активов по-дешевке? И хотя деятельность в Украине нового детища Стерлигова сейчас подзаглохла, так и не успев раскрутиться, вопрос остается открытым. Тем более, что в информпространстве циркулирует информация о поддержке инициатив Германа Стерлигова Владимиром Путиным.

И еще один, совсем свежий пример. 29 сентября 2009 года состоялся конкурс по продаже «Одесского припортового завода». Среди желающих купить важнейшее стратегическое предприятие Украины – российский «Азот-Сервис». И это также очень примечательный момент.

Как заявил руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко, участие входящего в российский «СИБУР-Холдинг» ООО «Азот-Сервис» в конкурсе по приобретению 99,567% акций Одесского припортового завода противоречит законодательству Украины и экономической логике процесса приватизации.

“В частности, украинское приватизационное законодательство запрещает участвовать в приватизации «юридическим лицам, в имуществе которых часть государственной собственности превышает 25 процентов». ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»)”, - подчеркивает В.Бутко.

Напомим, что победителем конкурса по продаже ОПЗ стала «Нортима» (Украина). Однако Фонд госимущества, при поддержке премьер-министра, отказался признавать украинскую компанию победителем. Интересно, в чью пользу было принято такое решение?

Как видим, российский капитал весьма уверенно себя чувствует в Украине. Украинские активы практически “оптом” скупаются россиянами (заводы, банки и т. д.). Теперь пришла очередь фондового рынка – важнейшей составляющей цивилизованной экономики.

Понятно, что у России значительно больше средств, и поодиночке отечественные компании просто не в состоянии противостоять потоку капитала из соседней страны. Украина – государство, а государство должно защищать свои интересы. Ведь разве можно будет назвать государством страну, предприятия которой принадлежат другому государству?

Хоть это и звучит банально, но украинская власть обязана обеспечить защиту отечественного капитала как путем принятия новых законов, так и с помощью жесткого контроля над выполнением действующих.

Однако нужно законодательство, учитывающее нынешние реалии. Празднованием Дня работника фондового рынка самому рынку не поможешь…

Владимир Оранский (УНИАН)