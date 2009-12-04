Эксперт: ход торгов на украинских биржах зависит от статистики из США

Сегодня ход торгов на украинских фондовых биржах будет зависеть от статистических сведений, которые выйдут в США во второй половине дня, а также от ситуации на глобальных площадках.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Вчера же, отмечают аналитики, украинский рынок показал рост вслед за европейскими фондовыми площадками. По итогам четверга индекс УБ добавил +1,84%. Индекс ПФТС поднялся на 1,22%. Объем торгов акциями на УБ и ПФТС суммарно составил 53,4 млн. грн. Все бумаги индексной корзины торговались в плюсе.

В обзоре говорится, что позитивный старт для украинских площадок вчера был задан глобальным ростом мировых индексов. По итогам дня японские фондовые площадки закрылись в значительном плюсе, добавив позитивного сентимента и европейским индексам. До закрытия украинского рынка оптимистичные настроения преобладали и на американском рынке акций, в ожидании выхода позитивных статистических данных о снижении уровня безработицы в США.

Аналитики также сообщают, что украинский рынок еврооблигаций в четверг снова был очень волатильным. Цена на суверенные бумаги выросла примерно на один пункт. Муниципальные облигации в течение дня торговались без изменения цен. В банковском секторе цены также остались на прежнем уровне, при этом спросом пользовались бумаги “Приватбанка”, “Укрэксимбанка” и “Укрсиббанк-2010”. Ралли по облигациям “Нафтогаза” в четверг продолжилось. Бумаги компании в течении дня выросли еще на один пункт.