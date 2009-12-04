Токийская биржа вернет Mizuho 121 млн. долл.

Токийская фондовая биржа допустила несовместимую со своим статусом ошибку, продав 610 тысяч акций финансовой компании Mizuho Securities Co., Ltd по цене в 1 иену (0,01 доллара) вместо 610 тысяч иен (6,9 тысячи долларов) за акцию. Такое определение вынес Токийский окружной суд в пятницу, сообщает РИА Новости.

Суд обязал Токийскую фондовую биржу возместить часть убытков Mizuho в размере 10,7 миллиарда иен (121 миллион долларов).

При этом суд признал, что доля вины лежит и на самой финансовой компании.

В 2005 году Mizuho Securities, размещая заказ на Токийской бирже о продаже своих акций по цене 610 тысяч иен за одну акцию, по ошибке направила просьбу продать 610 тысяч своих акций по цене 1 иена. Несмотря на то, что ошибка была сразу замечена и на Токийскую биржу было срочно направлено требование об отмене первоначального заказа, биржа из-за сбоя в системе продолжала продавать акции финансовой компании по фантастически низкой цене. В результате Mizuho Securities понесла убытки в размере 40 миллиардов иен (454 миллиона долларов).

Финансовая компания обратилась к Токийской фондовой бирже с требованием о возмещении ущерба. Однако Токийская биржа настаивала на том, что действия сотрудников по устранению ошибки были адекватными и оперативными, а сбой в системе выходит за рамки ее ответственности.

Токийский окружной суд признал, что "финансовая компания допустила поразительную халатность, перепутав количество акций с их ценой, но Токийская фондовая биржа, занимающая видное место на мировом финансовом рынке, допустила серьезную ошибку, не прервав невероятные при обычном стечении обстоятельств операции".