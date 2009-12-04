Токийская биржа вернет Mizuho 121 млн. долл.
За ошибку при продаже акций
Токийская фондовая биржа допустила несовместимую со своим статусом ошибку, продав 610 тысяч акций финансовой компании Mizuho Securities Co., Ltd по цене в 1 иену (0,01 доллара) вместо 610 тысяч иен (6,9 тысячи долларов) за акцию. Такое определение вынес Токийский окружной суд в пятницу, сообщает РИА Новости.
Суд обязал Токийскую фондовую биржу возместить часть убытков Mizuho в размере 10,7 миллиарда иен (121 миллион долларов).
При этом суд признал, что доля вины лежит и на самой финансовой компании.
В 2005 году Mizuho Securities, размещая заказ на Токийской бирже о продаже своих акций по цене 610 тысяч иен за одну акцию, по ошибке направила просьбу продать 610 тысяч своих акций по цене 1 иена. Несмотря на то, что ошибка была сразу замечена и на Токийскую биржу было срочно направлено требование об отмене первоначального заказа, биржа из-за сбоя в системе продолжала продавать акции финансовой компании по фантастически низкой цене. В результате Mizuho Securities понесла убытки в размере 40 миллиардов иен (454 миллиона долларов).
Финансовая компания обратилась к Токийской фондовой бирже с требованием о возмещении ущерба. Однако Токийская биржа настаивала на том, что действия сотрудников по устранению ошибки были адекватными и оперативными, а сбой в системе выходит за рамки ее ответственности.
Токийский окружной суд признал, что "финансовая компания допустила поразительную халатность, перепутав количество акций с их ценой, но Токийская фондовая биржа, занимающая видное место на мировом финансовом рынке, допустила серьезную ошибку, не прервав невероятные при обычном стечении обстоятельств операции".