Годовой план приватизации выполнен всего лишь на 9%

Фонд государственного имущества Украины за январь - ноябрь т.г. получил от приватизации 785 млн. грн., что составляет 9,2% от запланированных в этом году поступлений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, в Государственный бюджет за январь-ноябрь т.г. перечислено 782 млн. грн., полученных от приватизации.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн.