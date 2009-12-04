Капитализация ПФТС снизилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам ноября текущего года снизилась на 11,03% – с 231,1 млрд. грн. до 205,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в ноябре 2009 года составил 1,9 млрд. грн., с начала года – 12,6 млрд. грн., или 56,46% от общего объема биржевых торгов в Украине.

Индекс акций ПФТС в течение месяца увеличился на 0,46% – с 591,82 до 594,56 пункта.

Общий объем торгов корпоративными облигациями на ПФТС в ноябре т.г. составил 66,7 млн. грн., ОВГЗ – 1 млрд. 550 млн. грн., акциями – 264,9 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 8,4 млн. грн.