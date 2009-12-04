Кабмин ввел Новикова в состав набсовета ГИУ

Кабинет Министров Украины ввел в состав наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) директора юридического департамента Национального банка Украины Виктора НОВИКОВА, выведя из его состава Анатолия ШАПОВАЛОВА.

Соответствующее распоряжение правительства №1453-р от 2 декабря 2009 года об изменении состава набсовета ГИУ размещено на сайте Кабмина.

Напомним, наблюдательный совет ГИУ утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №768 от 17 июля 2009 года «О Государственном ипотечном учреждении».

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.