Эксперт: украинские акции показали значительную волатильность

Украинские акции показали значительную волатильность во время торговой сессии в пятницу, 4 декабря.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в пятницу отечественные фондовые индексы вместе с европейскими резко выросли в 15:30 по киевскому времени на фоне положительных данных о рынке труда в США. В результате, отметил аналитик, индекс УБ отыграл утреннее падение и потерял лишь 0,07%, закрывшись на отметке 1550 пунктов. Индекс ПФТС при этом вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 613 пунктов, добавил он.

Как отметил Д.БЕЛОВ, в пятницу объем торгов акциями на УБ упал на 42% - до 20,8 млн. грн. На ПФТС, в свою очередь, объем снизился на 6% - до 16,4 млн. грн., сообщил аналитик. По его информации, среди наиболее ликвидных акций на УБ лидерами роста были “Днепроэнерго” (+4,5%), Крюковский вагоностроительный завод (+2,9%), Сумское НПО им. Фрунзе (+1,6%) и “Мотор Сич” (+1,1%).