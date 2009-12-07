Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок.

Индекс Nikkei, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на почти 140 пунктов и достиг уровня 10162,23 пункта.

Индекс ТОPIX, который отражает среднюю стоимость ценных бумаг всех фирм в престижной первой секции биржи, также вырос на 12,23 пункта и пока удерживается на отметке 901,81 пункта, сообщает ВВС.