Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом
09:20, 07 декабря 2009Фондовый рынок
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Nikkei поднялся на 140 пунктов
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок.
Индекс Nikkei, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на почти 140 пунктов и достиг уровня 10162,23 пункта.
Индекс ТОPIX, который отражает среднюю стоимость ценных бумаг всех фирм в престижной первой секции биржи, также вырос на 12,23 пункта и пока удерживается на отметке 901,81 пункта, сообщает ВВС.
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