Инициативная группа торговцев ПФТС имеет вопросы к руководству биржи

Компании – члены ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС), входящие в инициативную группу торговцев ПФТС, инициируют проведение внеочередного собрания членов ассоциации путем адресного опроса ее членов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор инвестиционной компании «Финэкс-Капитал» Игорь КОГУТ.

По его словам, инициативная группа начала адресный опрос членов ассоциации, чтобы определить их реальное отношение к текущему состоянию дел в ПФТС, ее руководству, а также планируемой продаже биржи.

В частности, в рассылаемый опросник включены такие вопросы: досрочная приостановка полномочий действующих членов Совета ассоциации, об избрании новых членов Совета, о временном устранении с поста действующего президента ассоциации, об определении нового размера вступительного взноса в ПФТС. На рассмотрение членов ассоциации также выносится выбор инвестора для фондовой биржи ПФТС, в частности, стратегическим инвестором предлагается определить на выбор Украинскую межбанковскую валютную биржу (УМВБ), российские фондовые биржи РТС или ММВБ.

Инициативная группа также предлагает установить равномерную продажу для всех членов ассоциации акций ПФТС по фиксированной цене 10 грн. за одну акцию.

По словам И.КОГУТА, данный опрос будет проводиться с 7 по 21 декабря текущего года, после чего инициативная группа планирует добиваться реализации его решений. В частности, по словам гендиректора «Финэкс-Капитала», инициативная группа, возможно, потребует включения проголосованных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ПФТС, которое в соответствии с решением Совета ПФТС должно состояться 24 декабря т.г.

И.КОГУТ также отметил, что в случае, если данное собрание проигнорирует результаты проводимого опроса, члены инициативной группы оставляют за собой право оспаривать его.

По словам И.КОГУТА, сегодня действия инициативной группы ПФТС, в которую входит 12 компаний, поддерживают более 90 компаний – членов ассоциации ПФТС, 70 с которых документально засвидетельствовали свою поддержку. На сегодняшний день, по его информации, членами ассоциации ПФТС являются 265 компаний.

Гендиректор «Финэкс-Капитала» также отметил, что решение о проведении данного опроса обусловлено нежеланием нынешнего руководства ПФТС идти на полноценный диалог с членами ассоциации, а также ухудшающимся положением биржи ПФТС на рынке.

Как сообщал УНИАН, Совет ассоциации ПФТС на заседании 25 ноября т.г. принял решение провести общее собрание акционеров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» 25 декабря этого года. На собрании планируется рассмотреть вопрос о привлечении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) в качестве стратегического инвестора. Совет ассоциации также принял решение вынести на рассмотрение собрания акционеров вопрос о порядке и условиях продажи акций членам ассоциации. На рассмотрение собрания будет предложена схема приобретения акций ПФТС из принадлежащего ассоциации пакета по трем критериям: получение всеми членами долей пакета равными частями, получение долей пропорционально размеру платежей в ассоциацию и биржу и опциона по результатам участия в торгах на протяжении года после проведения собрания.