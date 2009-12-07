Эксперт: фондовый рынок останется под влиянием макростатистики

В ближайшее время украинский фондовый рынок и международные финансовые рынки продолжат реагировать в первую очередь на информацию об экономическом состоянии корпораций, банков, данных с рынка труда, а также о росте или спаде ВВП США, еврозоны и Азии.

Об этом сообщил УНИАН начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

По его мнению, от положительной информации по этим направлениям будет зависеть курс доллара и ситуация на фондовых и товарных рынках. По словам А.ШЕВЧУКА, прекращение кредитования реальных секторов экономики и населения в мире снизило потребительский спрос, поэтому на фондовых рынках присутствуют в основном спекулятивные деньги, которые движутся вслед за новостями. Он также добавил, что в начале следующего года для украинского фондового рынка добавится неопределенность в связи с президентской компанией, что не улучшит инвестиционный климат в Украине.