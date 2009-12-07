Эксперт: изменений на рынке евробондов не будет

На этой неделе не стоит ожидать серьезных изменений на рынке украинских евробондов.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

По мнению аналитиков "Сократа", инвесторы уже переоценили риски по украинским бумагам до более-менее справедливых уровней, и в дальнейшем возможно плавное снижение доходности на фоне достаточно высокой волатильности, что будет связано с реакцией рынков на развитие событий вокруг реструктуризации займов Dubai World.

Как отмечается в отчете, на прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов продолжили снижение, показав падение на 64,3 б.п. – с 1463,23 до 1398,9 б.п. Торги в сегменте суверенных евробондов отличались высокой рыночной активностью. В результате повышения цен доходности упали. Так, суверенные евробонды с погашением в 2011 году понизили доходность на 2% – с 17,3% до 15,3%, в то время как более длинный выпуск с погашением в 2013 году снизил доходность на 0,9% – с 14% до 13,1%.

Похожая ситуация наблюдалась и в сегменте квазисуверенных еврооблигаций. Выпуск НАК "Нафтогаз Украины" с погашением в 2014 году показал падение доходности с 16,3% до 15,3%, в то время как доходность по выпуску «Укрэксимбанк-11» упала с 19% до 18,5%.