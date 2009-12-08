Эксперт: рынок акций начал неделю падением из-за низкого спроса

Украинский фондовый рынок начал неделю падением из-за низкого спроса со стороны иностранных инвесторов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, мировые рынки негативно отреагировали на возможное сокращение объемов госпомощи экономике в развитых странах. Кроме того, отмечают они, иностранные инвесторы негативно настроены в отношении отечественных акций из-за введения обязательной регистрации иностранных инвестиций. Этот закон, существенно усложняющий работу иностранцев на отечественном рынке, еще несколько недель будет оказывать давление на котировки украинских бумаг, подчеркивают аналитики.

Как говорится в обзоре, вчера торговая активность была высокой среди отечественных игроков, однако нерезиденты практически не осуществляли сделок. Наибольший объем продаж наблюдался в акциях “Захидэнерго” (-3,51%), также существенно упали менее ликвидные Полтавский ГОК (-6,03%) и ЛУАЗ (-4,72%).

При этом, сообщают аналитики, значительный спрос существует только на акции машиностроительных предприятий: “Мотор Сичи” (+0,56%), Сумского НПО им. Фрунзе (+0,17%) и Стахановского ВСЗ (-0,36%). Именно машиностроительная отрасль сейчас является лидером восстановления – после практически полной остановки производства весной, сейчас многие предприятия отрасли переходят на работу в две-три смены, полагают они.

Аналитики также отмечают значительный рост акций “Дакор Вест” (+9,34%). Однако, считают они, к рекордным показателям этих бумаг стоит относиться критически – де-факто ими торгуют между собой лишь несколько участников рынка.

По словам аналитиков, активность на украинском рынке еврооблигаций в понедельник была низкой. Они отмечают, что небольшой спрос был на долгосрочные суверенные бумаги, однако цены практически не изменились. Также спросом пользовались бумаги “Нафтогаза”, но цены к закрытию остались на прежнем уровне, говорят аналитики.

В обзоре также сообщается, что и в корпоративном секторе вчера цены остались неизменными. Торговались бумаги “Альфа банка Украина”, “Укрсоцбанка” и “Укрэксимбанка”, отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 декабря, снизился на 0,98% - до 607,26 пункта. Общий объем составил 142 млн. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,95% - до 1535,30 пункта. Общий объем торгов составил 23,5 млн. грн.